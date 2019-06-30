Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 16 gündür sürdürülen arama çalışmalarında halen Eroğlu'na ulaşılamadı.

Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekipleri, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmasını sürdürdü.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, Yoncalı köyü yakınlarından kent merkezine kadar Munzur Çayı'nda 24 kilometrelik alanda su altında ve kıyılarında arama yaptı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Ekipleri ziyaret eden Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 gündür kente farklı illerden gelen ekiplerin Engin Eroğlu'nu arama çalışması yaptığını söyledi.

Ekiplerin özveriyle çalıştığını belirten Maçoğlu, ilk günden itibaren Diyarbakır, Cizre, Kayseri, Elazığ ve birçok ilden görevlilerin geldiğini ve ellerinden geleni yaparak çalıştıklarını aktardı.

Maçoğlu, çalışmaların devam ettiğini kaydederek, "Gelen ekipler 3-5 gün çalıştıktan sonra yerini yeni ekiplere bıraktılar. Şu anda İzmir, Mersin, Ankara ve İstanbul ekipleri burada ve çalışmalarına çarşamba gününe kadar devam edecekler. Çarşambadan sonra yeni ekipler buraya gelecek. Elimizden geldiği kadar bu vadiyi baştan sona kadar taramaya çalışacağız." diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekip Amiri Mesut Bozkurt da belediye başkanlarının kendilerine verdiği talimatla gönüllü olarak Tunceli'de arama çalışmalarına katıldıklarını ifade etti.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin ekipleri olarak çalışmalarının devam ettiğini belirten Bozkurt, şunları söyledi: