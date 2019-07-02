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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 16:52 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoldan geçen otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları devam ediyor - Tunceli Valisi Tuncay Sonel: "Munzur Çayı'nda o tarihten bugüne devletimizin tüm birimleriyle, AFAD, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı su altı arama kurtarma ekibi, İstanbul, Ankara'dan gelen itfaiyelerimizin su altı arama kurtarma ekipleri ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Rafting Asbaşkanlığı'nın gönderdiği ekiple, hakikaten bütün birimleriyle Engin kardeşimizi arıyoruz"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, iki gün önce kente gelen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kent merkezinden geçen Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda su altında ve kıyılarında arama yaptı.

Ekipler ve AFAD personeli tarafından 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarında Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ekiplerin yarın çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdüreceği öğrenildi.

Çalışma yürüten ekipleri ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ve su altı arama kurtarma ekip amirlerinden bilgi aldı.

Vali Sonel, burada yaptığı açıklamada, 15 Haziran'da, Tunceli Ovacık kara yolunda talihsiz bir kazayla, bir yolcu otobüsünün arızalanan bagaj kapağının Engin Eroğlu'na çarparak Munzur Çayı'na düşmesine neden olduğunu anımsattı.

Olayın bildirilmesinin ardından ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini ifade eden Sonel, "Munzur Çayı'nda o tarihten bugüne devletimizin tüm birimleriyle, AFAD, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ekibi, İstanbul, Ankara'dan gelen itfaiyelerimizin su altı arama kurtarma ekipleri ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Rafting Asbaşkanlığının gönderdiği ekiple, hakikaten bütün birimleriyle Engin kardeşimizi arıyoruz. Bugün itibariyle de yine Munzur Çayı'nda dalgıçlarımızla aranıyor, taramadan geçiriliyor. İnşallah Engin kardeşimize ulaşırız." diye konuştu.

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