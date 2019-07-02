Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmaları

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan bagaj kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, iki gün önce kente gelen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kent merkezinden geçen Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde belirlenen alanlarda su altında ve kıyılarında arama yaptı.

Ekipler ve AFAD personeli tarafından 18 gündür sürdürülen arama çalışmalarında Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ekiplerin yarın çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdüreceği öğrenildi.

Çalışma yürüten ekipleri ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ve su altı arama kurtarma ekip amirlerinden bilgi aldı.