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Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:06 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan genci arama çalışmalarına devam edildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Munzur Çayı'na düşerek kaybolan Engin Eroğlu, 15 gündür sürdürülen arama çalışmalarına rağmen bulunamadı.

İlçenin Yoncalı köyünde yaşayan 27 yaşındaki Engin Eroğlu'nun 15 Haziran'da hayvanlarını otlatmak için gittiği Munzur Vadisi'ndeki yoldan geçen bir otobüsün arızalanarak açılan kapağının çarpmasıyla Munzur Çayı'na düşerek kaybolması üzerine Tunceli Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlilerince başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Tunceli AFAD Müdürlüğü koordinesinde, Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, AFAD Müdürü Cem Erdoğan ile birlikte Munzur Çayı'nda dalış yapılacak alanları belirledi.

Ardından güvenlik önlemlerini alan ekipler, gün boyu Munzur Çayı'nda arama çalışması yaptı.

Yine Tunceli ve Diyarbakır AFAD ekipleri, Munzur Adrenalin Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) üyeleri ve gönüllülerden oluşan ekipler de Munzur Çayı kıyısında arama çalışmasını sürdürdü.

Ekipler ve gönüllü vatandaşlarca 15 gündür sürdürülen arama çalışmalarında halen Eroğlu'na ulaşılamadı.

Ara verilen çalışmaların yarın Yoncalı köyünden kent merkezine kadarki Munzur Çayı'nın 45 kilometrelik bölümünde devam edeceği belirtildi.

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