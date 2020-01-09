HABER
  4. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:20 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliği, ailesi tarafından kayıp ihbarı verilen üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Doku'dan 4 gündür haber alınamadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), jandarmamız, emniyetimiz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle çalışmalarımız devam etmektedir."

Doku'nun ailesi ve akrabalarının Diyarbakır'dan Tunceli'ye geldiği belirtilen açıklamada, ailenin ve akrabalarının Valilik tarafından öğretmenevinde misafir edildiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
Kadınların savunma taktikleri: 'Sert ve ciddi bir tavır takınıyorum'Kadınların savunma taktikleri: 'Sert ve ciddi bir tavır takınıyorum'
Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde bulduKorkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arama çalışması kayıp üniversite öğrencisi Tunceli Tunceli Valisi Tuncay Sonel Uzunçayır Baraj Gölü

En Çok Okunan Haberler

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

'Emekliler devlete yüktür' dedi mi? Olay oldu

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

Ünlü şarkıcı rezil oldu! Yırtığı fark etmedi

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

İran'dan çok sert saldırı açıklaması

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

Trump'tan son dakika açıklaması: Çok kötü bir hissim var

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya’da kimyasal maddeyle intihar! AFAD ekipleri harekete geçti

Kimyasal maddeyle intihar! Ekipler harekete geçti

9 Ocak 2020 Süper Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

İşte Milli Piyango'da kazandıran numaralar

9 Ocak 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 4 milyon TL devretti

Hac kuraları 2020 sorgulama! Hac kura sonuçları açıklandı: E-Devlet ekranıyla hac kura sonuçları

Hac kura sonuçları açıklandı!

Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Kendisini asan babasını tüm çabalarına rağmen kurtaramadı

Korkunç olay! Eve girince babasını bu halde buldu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 5 terörist teslim oldu

Sınır kapısında teslim oldular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.