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  4. Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 14:26 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de ailesinin kayıp ihbarı yaptığı üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarına 6'ıncı günde de devam edildi.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'yu, ailesinin 6 Ocak'ta yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 50 kişi katılıyor.

Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek veriyor.

Arama çalışmalarının 6'ıncı gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Bölgeye gelen Vali Tuncay Sonel, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan bir süredir haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki MOBESE kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.

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