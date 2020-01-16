Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Görüştüğü tüm yetkililerin kardeşinin teknik olarak Uzunçayır Baraj Gölü'nde olduğu yönünde bilgi verdiğini anlatan Doku, şöyle konuştu:

"Diyorsunuz ya yüzde 95 suda' diye, madem kardeşim burada bana cesedini verin. Hiçbir şey istemiyoruz, her gün ölüyoruz, bir umutla diriliyoruz. Biri geliyor 'Gülistan yaşıyor' diyor, başka biri 'Gülistan ölmüş' diyor. Hiçbir şey istemiyorum. Eğer kardeşim buradaysa lütfen çalışmaları hızlandırsınlar. Özellikle Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Benim kardeşimi ölü ya da diri versinler. Ayrıca sinyal ile ilgili savcılık tarafından 4 saniyelik sinyalin teknik bir hata olduğu bize söylendi."

Kardeşi Gülistan'ın odasında bulunan intihar mektubuna da değinen Doku, şunları kaydetti:

"Ben yurtta eşyalarını aramaya gittiğimde bir not bulduğumda oturup ağladım. Bunun gerçek bir mektup olduğunu zannederek. Sonra oda arkadaşları, onun çok samimi arkadaşları geldi bana güldü ve 'abla sen buna mı ağlıyorsun. Bu geçen yıl bizim birlikte hazırladığımız bir şaka' dedi. Mektubu da şu, Gülistan çok dağınık biriymiş, Gülistan'da bunu zaten şöyle bir dille ifade ediyordu 'arkadaşlar ben öldükten sonra odamı, yatağımı toplayın, bana kirli demesinler' şeklinde esprili bir dille anlatmış."