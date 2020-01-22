Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 18 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, İstanbul, İzmir ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma arama kurtarma personelinden 100 kişi katılıyor.

İl Afet ve Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde dalgıçlar ve su altı kameralarıyla arama çalışması yürütüyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpekler ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye gelen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ve Veli Ağbaba, AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan hakkında çalışmalar bilgi aldı.