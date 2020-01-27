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Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 16:32 | Son Güncelleme

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de 23 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile su altı arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak arama çalışması yürütüyor.

Göl kıyısında da aramaların sürdürüldüğü çalışmalarda, Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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arama çalışmaları Gülistan Doku kayıp üniversite öğrencisi Tunceli Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Uzunçayır Baraj Gölü

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