HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tunceli’de kayıp 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kayıp 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkı’nda kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor. Vali Mehmet Ali Özkan da hem suda hem de karada devam eden arama çalışmalarını yerinde inceledi.
Tunceli’de özel bir doğalgaz şirketinde çalışan Elazığlı kardeşler Mehmet (41) ve Bozkurt (48) Aydemir 13 Eylül Pazar gününden itibaren haber alınmaması üzerine başlatılan çalışmalar devam ediyor. Araçları Munzur Vadisi Milli Parkı’nda park halinde bulunan kardeşleri, arama çalışmaları hem suda hemde karada AFAD, Jandarma ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı ekiplerin desteğiyle bugünde devam ettiriliyor. Bugün devam eden arama çalışmaları Vali Mehmet Ali Özkan’da yerinde inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı.
Vali Özkan’ın da takip ettiği arama çalışmalarına ilişkin valilikten yapılan açıklamada:“13 Eylül 2020 tarihinde Munzur Vadisi’nde dağ sarımsağı aramaya çıkan ve söz konusu tarihten bu yana kendilerinden haber alınamayan 2 vatandaşımızın arama çalışmaları, Jandarma, AFAD, AFAD gönüllüleri, yerel dağcı ekipleri, Elazığ su altı arama ekipleri, civar köylerde bulunan vatandaşlarımızın katılımıyla, İHA, drone, helikopter, su üstü botları ve devletimizin tüm imkânlarıyla aralıksız olarak sürmektedir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
Sahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şokuSahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şoku
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
Çukur'da Yamaç devri kapandı! Sosyal medyada gündem oldu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Hayran kalmışlardı! İsviçre'yi bırakıp, bakın nereye yerleştiler
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Fenerbahçe, ''30 gol atacak'' forvetini buldu!
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Diğer Haberler
Sahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şoku
Sahilde dolaşırken fark etti! Haliç’te ceset şoku
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Kum fırtınası koronavirüsü taşır mı? Prof. Dr. Hakan Oğuztürk açıkladı
Son dakika! Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Ege'de yeni NAVTEX ilanı
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Bakan Selçuk'tan anlamlı mesaj: İyi ki varsın öğretmenim
Son hava durumu tahmini! Meteoroloji uzmanı uyardı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
Kritik uyarı: Cuma günü tüm Türkiye'de etkili olacak
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı? DSİ'den açıklama
İstanbul'da su sıkıntısı yaşanacak mı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.