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  4. Tunceli’de kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Tunceli’de 6 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tunceli’de 6 gün önce kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gülistan Doku’nun bulunması için kararlılık ve titizlikle çalışmanın sürdürüldüğünü bildiren Valilik, ailesine de tüm gelişmeler hakkında bilgi verildiğini açıkladı.
Tunceli’de 5 Ocak’tan itibaren haber alınamayan 22 yaşındaki Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi üniversiteli Gülistan Doku’nun bulunması için Valilik koordinesinde başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde devam eden arama çalışmalarına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, AFAD, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi katılıyor. Sualtı ekiplerince görüntüleme cihazlarıyla gerçekleştirilen aramalarda şuana kadar henüz bir sonuç alınamadı. Her gün arama çalışmalarının devam ettiği yere gelen Vali Tuncay Sonel, bugünde bölgede çalışmaları takip edip, bilgi aldı.

"Ailesine her an arama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir"
Tunceli Valiliği de devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı- Dinar Köprüsü civarında Emniyet, Jandarma, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı sualtı ekiplerince görüntüleme cihazı da dair tüm ekipmanları ile çalışmalara bugün de aynı kararlılık ve titizlikle devam edilmektedir. Ayrıca Gülistan Doku kızımızın Diyarbakır’dan gelen ve öğretmenevimizde misafir olan ailesine her an arama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir" denildi.
Munzur Üniversitesi öğrencileri ve arkadaşları Gülistan Doku için merkez Seyit Rıza Meydanı’nda toplandı.
Gülistan Doku’nun fotoğraflarını taşıyan grupta yer alan öğrencilerden Mizgin Tekin, "Yapılan araştırma kapsamında pazar günü saat 11.29’da arkadaşımızın Aktuluk minibüs hattına bindiği ve Dinar köprüsü civarında inmiş olabileceği söylendi. Avukatların incelemeye aldığı sinyal kayıtlarında Gülistan Doku’nun pazar günü Atatürk Mahallesi’nde 16.26’da Zainal Abarokov ile 4 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi" diyerek tüm yönüyle araştırılmasını istedi.

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