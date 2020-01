Tunceli’de kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları sürüyor

"Ailesine her an arama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir"

Tunceli Valiliği de devam eden çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “5 Ocak 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı- Dinar Köprüsü civarında Emniyet, Jandarma, AFAD ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı sualtı ekiplerince görüntüleme cihazı da dair tüm ekipmanları ile çalışmalara bugün de aynı kararlılık ve titizlikle devam edilmektedir. Ayrıca Gülistan Doku kızımızın Diyarbakır’dan gelen ve öğretmenevimizde misafir olan ailesine her an arama çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir" denildi.

Munzur Üniversitesi öğrencileri ve arkadaşları Gülistan Doku için merkez Seyit Rıza Meydanı’nda toplandı.

Gülistan Doku’nun fotoğraflarını taşıyan grupta yer alan öğrencilerden Mizgin Tekin, "Yapılan araştırma kapsamında pazar günü saat 11.29’da arkadaşımızın Aktuluk minibüs hattına bindiği ve Dinar köprüsü civarında inmiş olabileceği söylendi. Avukatların incelemeye aldığı sinyal kayıtlarında Gülistan Doku’nun pazar günü Atatürk Mahallesi’nde 16.26’da Zainal Abarokov ile 4 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi" diyerek tüm yönüyle araştırılmasını istedi.