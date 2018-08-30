Tunceli'de kent meydanı ve yeraltı çarşısı halaylarla açıldı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, Belediye tarafından yapımı tamamlanan kent meydanı ve yenilenen yer altı çarşısı, davul zurna eşliğinde çekilen halaylarla hizmete açıldı. Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, "Bulunduğumuz yer kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık" dedi. Yenilenen kent meydanı ve yeraltı çarşısının açılışına, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, 4'üncü Komando Tugay Komutan vekili Piyade Albay Feridun Bircan, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Sonel, yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçirilmeyen projeleri kısa süre içerisinde hayata geçirdikleri belirtti.

Sonel, "14 aydır hem Valilik hem de Belediye Başkanlığı görevini yapıyoruz. Bu süre içerisinde yapmış olduğumuz, yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızın destekleriyle bir bir hayata geçirildi. Bulunduğumuz yer, kent meydanıydı. Burası çok kötü durumdaydı. Buranın altında 85 mağaza vardı. Orası da dökülüyordu, içler acısı bir durumdaydı. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza yakışmıyordu. Kent meydanımızı yeniden düzenledik. Yeraltı çarşımızı da pırıl pırıl yaptık. Kent meydanı ve yeraltı çarşısı yenileme projemizin hem Tuncelimize hem esnaf arkadaşlarımıza hem de burayı kullanacak yöremiz insanına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Açılış töreninde konuşan tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ise "Esnafımız adına, ilimiz adına sayın Valime ne kadar teşekkür etsem azdır. Sayın Valimizin ilimize gelmesiyle birlikte kentimize, insanımıza, sokağımıza, esnafımıza, vatandaşlarımıza dokundu. Kent kendine geldi ve huzur buldu. Kentimiz, yılların birikmiş sorunlarının çözümünü buldu. Bu konuda Valimize çok teşekkür ediyoruz. Kendisi ilimiz için çok büyük bir şans. Her zaman Valimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.