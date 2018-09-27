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Tunceli'de, Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yangında küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:46 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, köylüler tarafından ateş yakılması sonucu çıkan yangında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası ve kuzeninin evleri kül oldu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde, köylüler tarafından ateş yakılması sonucu çıkan yangında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası ve kuzeninin evleri kül oldu. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu Nazımiye ilçesine bağlı Ballıca köyünde meydana geldi. Bazı köylüler, Kılıçdaroğlu'nun evinin hemen arkasında ateş yaktı. Bu sırada kıvılcımlar çevredeki kuru otlara sıçrayınca yangın çıktı. Köylülerin tüm çabalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı ve alevler Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile 3 evi sardı. Olayın bildirilmesiyle Nazımiye Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı bölge sevk edilerek yangına müdahele edildi. Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı yangında, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev ile amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait evler ve eklentileri kül oldu.

İtfaiye ekipleriyle birlikte köye giderek söndürme çalışmalarına katılan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, yangının tüm çabalara rağmen henüz kontrol altına alınamadığını belirterek, Tunceli Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden destek istediklerini söyledi. Kırmızıçiçek, şöyle dedi:

"Saat 15.30 sıralarında belediyeye yapılan ihbar sonucu ekiplerimizi Ballıca köyüne sevk ettik. Ben de bizzat itfaiye araçlarıyla birlikte köye hareket ettim. Köyde çıkan yangın büyüktü. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine ait olan ve doğduğu ev tamemen yanarken, yine amcası Mehmet Karabulut ve kuzeni Hasan Karabulut'a ait ev ve eklentileri tamemen yandı. Yangının çevredeki ormanlık alana ve diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle önlem aldık. Ancak Genel Başkanımızın doğduğu ev tüm çabalarımıza rağmen yandı. Şu an ekiplerimiz yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangından köydeki kimsenin etkilenmesesi sevindici bir haber."

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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