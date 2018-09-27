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Tunceli'de, Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yangında küle döndü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 22:21 | Son Güncelleme

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köyde çıkan yangında 3 evin küle dönüşmesinin ardından Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun doğduğu köyde çıkan yangında 3 evin küle dönüşmesinin ardından Nazımiye Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun doğduğu evin de kül olduğu yangın soruşturmasında Savcılığın, Nazımiye İtfaiye Müdürlüğü'nün raporu doğurltusunda, köyledeki bazı kişilerin ifadesine başvuracağı öğrenildi.
Bu arada yangına ilk andan itibaren müdahalede bulanan Nazımiye Belediye Başkanı CHP'li Cafer Kırmızıçiçek, yaptığı açıklamada, yangına Nazımiye Belediyesi ile Tunceli Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekiplerin müdahale ettiğini söyledi. Kırmızıçicek, yangın söndürme çalışmalarının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na gerekli bilgiyi vereceğini dile getirdi.

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