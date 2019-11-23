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Tunceli'de 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu başlatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 21:18 | Son Güncelleme

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

TERÖRİSTLERİN SIĞINAKLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'nca terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO'ya yönelik sabah saatlerinde başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonunda teröristlerin kış üslenme alanları kullanılamaz hale getirildi.

Tunceli kırsal alalındaki silahlı terör örgütleri PKK ve TKP/ML TİKKO üyelerine yönelik başlatılan 'Kıran-7 Munzur Vadisi' operasyonu sürüyor. Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Arası'nın yönettiği ve 2 bin 250 personelin yer aldığı 150 operasyonel timle operasyon Munzur Vadisi'nin iç kesimleri ile Ahpanos Vadisi, Sal Deresi, Bali Deresi ve İksor Vadisi bölgelerinde sürdürülüyor.

Sabah saatlerinde havadan Ahpanos Vadisi'ne indirilen timler, PKK'lı teröristlerin kış üslenmesi için hazırladıkları birçok depo sığınak ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kış sığınakları içinde çok sayıda örgütsel dokümanın yanı sıra kış üslenmesi için çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

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