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Tunceli'de kitap dekorlarıyla klimalı duraklar kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 12:25 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, çetin geçen kış nedeniyle belediye tarafından kentin bazı noktalarında içerisinde günlük gazetelerin de bulunduğu klimalı duraklar kuruldu.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de, çetin geçen kış nedeniyle belediye tarafından kentin bazı noktalarında içerisinde günlük gazetelerin de bulunduğu klimalı duraklar kuruldu. Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentin çehresini değiştirdi. 20 aydır hem vali, hem belediye başkan vekilliği görevini yürüten Sonel, kentte yaptığı hizmetlerle Tunceli halkının taktirini kazandı. Kış şartlarının ağır geçtiği Tunceli'de Vali Sonel, vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için kent merkezinin bazı noktalarında klimalı duraklar kurdu. Kurulan modern duraklar içerisinde günlük gazeteler ve kitaplar yer alıyor. 'BÜTÜN DURAKLARA GÜNLÜK GAZETELER BIRAKILIYOR' Tunceli'ye en modern en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını anlatan Vali Sonel, "Otobüs duraklarında bekleyen yaşlı, genç, çocuk yolcularımızın üşümemeleri, kar ve tipiden korunmaları için bu durakları yaptık. Duraklarımız son derece modern şekilde yaptırıldı. Bütün duraklarımızda klima mevcut. Kütüphanemiz var, içinde çok sayıda kitap bulunuyor. Bütün duraklara günlük gazeteler bırakılıyor. Vatandaş burada beklediği zaman hiçbir şekilde sıkılmayacak ve mutlu olacak. Duraklarımız aynı zamanda yazın sıcak günlerinde vatandaşımızı sıcaklardan koruyacak ve klimalar sayesinde serinlemelerini de sağlayacak" dedi. 'TUNCELİ SON BİR YILDIR BÜYÜK BİR DEĞİŞİM YAŞIYOR' Vali Sonel, Tunceli'nin eğitim seviyesinin yüksek olmasından ötürü durakları kitaplarla donattıklarını dile getirerek, şunları söyledi: "Klimalı durakların kenarına yaptırdığımız kitap dekorları ile çocuklarımızın, gençlerimizin yani bütün vatandaşlarımızın kitap okumaya ilgisini artırmayı hedefledik. Tunceli eğitim ve kültür seviyesi çok yüksek bir ilimiz. Tunceli modern bir kentimiz. Kültür seviyesi yüksek. Bu dekorlar bize çok yakışır dedik ve yaptırdık. Türkiye'de ve dünyada tarihe adını yazdırmış ünlü yazarlarımızın kitaplarının yer aldığı bir dekor yaptırdık. Tunceli son bir yıldır büyük bir değişim yaşıyor. Munzur çayı kenarına önemli düzenlemeler yapıldı. Artık Tunceli, Türkiye'de bir turizm şehri, bir kültür şehri ve marka şehir haline geldi. Kitap dekorları vatandaşımızın ve gençlerimizin ilgisini çekiyor. Kitapları görüp merak ediyorlar ve alıp okuyorlar bu da bizi mutlu ediyor." Vatandaşlar da, klimalı duraklardan memnun kaldıklarını dile getirerek, Vali Sonel'e çalışmalarından ötürü teşekkürlerini iletti.

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