Tunceli’de komünist başkan, belediye önündeki duvarı yıktırdı

Tunceli Belediyesi önündeki çevre duvarı, yeni seçilen ve komünist başkan olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu tarafından yıktırıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü mazbatasını alarak göreve başlayan TKP’li Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye önündeki duvarları yıktırdı. Sabah saatlerinde belediye çalışanları önce belediye demir korkuluklarını kaldırdı, ardından da iş makinesiyle duvarların yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımı Maçoğlu ile birlikte vatandaşlar da izledi.

Duvarların kaldırılmasına ilişkin açıklama yapan Maçoğlu, "Bunu halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak ve daha şeffaf bir görünüm kazandırmak adına yaptık. Ayrıca buraların uzun süredir çevre düzenlemesine de ihtiyacı vardı. Bundan kaynaklı bir çalışma. Belediyenin içi dışarıdan görülmüyordu. Biraz daha şeffaf ve görünür kılmak için yaptık" dedi.

Meselenin bir şeyleri yıkalım, kıralım, değiştirelim olmadığını belirten Maçoğlu, halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak için bu çalışması seçimde verdikleri söz üzerine yaptıklarını kaydetti.



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