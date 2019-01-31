Tunceli’de ‘Komünist Başkan’ ve HDP Yarışı

Tunceli merkez ve ilçelerinde ‘Dersim Devrimci Güç Birliği’ adıyla, sol parti ve gruplarla ittifak yaparak, yerel seçimlere katılma kararı alan HDP adaylarını bugün tanıttı. Aday tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve milletvekilleri ile ittifaktaki partilerin temsilcileri katıldı.
Toplantıda söz alan Temelli’nin gündeminde de kayyumlar vardı. Temelli, kayyum atanan belediyeleri geri alacaklarını savunarak, “Bugün tam da bu bahsettiğim şiddet, zulüm ve hak gaspının cisimleşmiş hali bu kayyumlardır. Kayyumlar faşist zihniyetin yerellerdeki atanmış temsilcileridir. Tekçi anlayışın farklılıkları yok sayan, halkı ötekileştiren, tek millet, tek bayrak diye diye bu kavramların arkasına sığınarak her yerde şiddeti hâkim kılarak talan ve sömürü düzenini var edenlerdir. Belediyelerimiz bunlar tarafından gasp edilmiştir. 31 Mart’ta belediyelerimizi geri alacağız, bu kayyumları süpürüp alacağız” dedi.
Kimseyle pazarlık ya da ittifak yapmadıklarını söyleyen Temelli, “Biz kimseyle pazarlık yapmadık, ittifak yapmadık. Biz Ankara kulislerinde zaman harcamadık. Biz bütün zamanımızı halkla beraber, sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde demokrasi barış mücadelesi için harcadık. Bunu bilmeyenler her türlü kirli ittifak içinde yoğrulanlar, bizi de kendileri gibi bir parti sanıyorlar. Öyle olmadığımızı 24 Haziran’da o barajı onların başlarına nasıl yıktıysak 31 Mart’ta da kayyumları göndererek göstereceğiz” diye konuştu.
Demokratik Alevi Derneği, EMEP, ESP, Partizan ve TİP gibi parti ve grupların yer aldığı ‘Dersim Devrimci Güç Birliği’ adına il merkezinde Nurşat Yeşil ve Hıdır Demir, eş başkan adayı gösterildi. Kasım 2016’da tutuklanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un yerine kayyum atandı.
Tunceli’de dikkat çeken adaylardan biri de Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu. Önceki seçimde Türkiye Komünist Partisi (TKP)’den belediye başkanı seçilen Maçoğlu, icraatlarıyla kendinden söz ettirmişti. Kamuoyunun Komünist Başkan olarak tanıdığı Maçoğlu, ücretsiz toplu taşıma, ucuz içme suyu, belediye hesaplarını afişlere asarak halkla paylaşma gibi çalışmalara imza atmıştı. Maçoğlu’nun en çok konuşulan icraatı ise hazine arazilerine ektiği nohut ve fasulyelerin satışından elde ettiği gelirle öğrencilere burs vermesi olmuştu. Maçoğlu da kent merkezinden aday oldu.
HDP ile yapılan ittifak görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine aday olduğunu söyleyen Maçoğlu, ittifaklarının stratejik olduğunu söyledi. VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Maçoğlu,” Kurumlarımız dört defa görüşme yaptı. Tartışmalar yürütüldü ama sonuçlanmadı. Ben hala adayım. Resmi başvuru için son güne kadar bekleyeceğiz. İttifak olmasını elbette isterdik. Dost ve devrimci kurumların ittifak içinde olmasını isteriz. Sadece HDP değil diğer dost kuruluşlarla da ittifak görüşmeleri yapıyorduk” diye konuştu.
HDP ile Maçoğlu’nın yarışı sırasında aradan başka bir partinin adayı çıkabilir mi? Maçoğlu bu ihtimalin zor olduğunu savunarak, “Dersim halkı duruşu sistem içi partilerin çıkabilme ihtimalini zorlaştırıyor. Bu son üç seçim böyle oldu. Dört dönemdir ayrı ayrı seçimlere girdik. Arada başka biri çıkar mı? Böyle bir tartışma bile Dersim halkına haksızlık olur. Dost kurumlarla ittifak stratejiktir.Biz bir konuda anlaşamayabiliriz bu sürekli böyle olacağı anlamına gelmez. Dost kurumlarımızla birlikte iş yapmayı önemseriz” şeklinde konuştu.
Maçoğlu seçilmesi halinde komünist icraatlarına devam edeceğini sözlerine ekledi.
Korkunç! Bu kareler Antalya'da çekildi
AP'den şoke eden Venezuela kararı
Görmeyen gözlerle 15 saat mesai yapıyor!
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum