Tunceli’de ‘Komünist Başkan’ ve HDP Yarışı

Tunceli merkez ve ilçelerinde ‘Dersim Devrimci Güç Birliği’ adıyla, sol parti ve gruplarla ittifak yaparak, yerel seçimlere katılma kararı alan HDP adaylarını bugün tanıttı. Aday tanıtım toplantısına HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ve milletvekilleri ile ittifaktaki partilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda söz alan Temelli’nin gündeminde de kayyumlar vardı. Temelli, kayyum atanan belediyeleri geri alacaklarını savunarak, “Bugün tam da bu bahsettiğim şiddet, zulüm ve hak gaspının cisimleşmiş hali bu kayyumlardır. Kayyumlar faşist zihniyetin yerellerdeki atanmış temsilcileridir. Tekçi anlayışın farklılıkları yok sayan, halkı ötekileştiren, tek millet, tek bayrak diye diye bu kavramların arkasına sığınarak her yerde şiddeti hâkim kılarak talan ve sömürü düzenini var edenlerdir. Belediyelerimiz bunlar tarafından gasp edilmiştir. 31 Mart’ta belediyelerimizi geri alacağız, bu kayyumları süpürüp alacağız” dedi.

Kimseyle pazarlık ya da ittifak yapmadıklarını söyleyen Temelli, “Biz kimseyle pazarlık yapmadık, ittifak yapmadık. Biz Ankara kulislerinde zaman harcamadık. Biz bütün zamanımızı halkla beraber, sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde demokrasi barış mücadelesi için harcadık. Bunu bilmeyenler her türlü kirli ittifak içinde yoğrulanlar, bizi de kendileri gibi bir parti sanıyorlar. Öyle olmadığımızı 24 Haziran’da o barajı onların başlarına nasıl yıktıysak 31 Mart’ta da kayyumları göndererek göstereceğiz” diye konuştu.