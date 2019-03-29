Tunceli'de köylülerin 80 yıllık köprü özlemi sona erdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli merkeze bağlı Babaocağı köyünün 80 yıllık ulaşım sorununu çözen köprü, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından hizmete açıldı.
Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisine İl Özel İdaresince yaptırılan 71 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindeki Babaocağı Köprüsü'nün açılış törenine, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sonel, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Aşır Durgun'un okuduğu duanın ardından Sonel ve beraberindekiler, hayırlı olsun temennisiyle kurdele keserek, il merkezine bağlı Babaocağı köyüne ulaşımı sağlayan köprüyü hizmete açtı.
Sonel, yaptığı konuşmada, göreve başlamasının ardından Babaocağı köyü sakinlerinin kendisini ziyaret ederek, köprü sorunlarını dile getirdiklerini anlattı.
Munzur Çayı üzerine köprü yapılması için verdiği talimat sonrasında çalışmaların başlatıldığını aktaran Sonel, köprünün kısa sürede tamamlandığını söyledi.
- Köprü, köy yolunu 32 kilometre kısalttı
Sonel, köprüyü, vatandaşın köyüne gitmek için çektiği çileye son vermek için yaptıklarını ifade ederek, "Olmaz böyle bir şey dedik. Vatandaşımız köyüne 35 kilometre yerine 3 kilometreden ulaşsın diye Munzur Çayı üzerine köprü yaptırdık. Arkadaşlarımızla istişare ettik ve gereğini yaptık. Müteahhit arkadaşımız da sağ olsun kısa sürede köprü inşaatını bitirdi." dedi.
Köprünün, vatandaşlara ve Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sonel, "Devletimiz var olsun. Hakikaten devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü başta yetim, öksüz ve engelli vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, toplumumuzun her kesimine göstermeye çalışıyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle başarılı mücadelesi sonucu Tunceli artık huzur şehri oldu." diye konuştu.
Babaocağı köyü muhtarı Ali Veli Yoslun da köprünün hizmete açılmasıyla Babaocağı köyü sakinlerinin tarihi bir gün yaşadığını belirtti.
- Köprü 70-80 yıllık sorunu çözdü
Köprünün yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Yoslun, özellikle Sonel sayesinde unutulmayacak bir gün yaşadıklarını söyledi.
Yoslun, köprünün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Köprü 60 yıllık değil, 70-80 yıllık sorundu. Eskiden Munzur Çayı üzerinde bir asma köprümüz vardı. O asma köprüde, kış mevsiminde köye götürmek istediğimiz cenazeleri omuzlarda taşıyarak götürüp defin ediyorduk." ifadesini kullandı.
Açılışın ardından Sonel ve beraberindekiler, üzerinden geçtikleri köprüyü inceledi.
Vali Sonel, daha sonra vatandaşlarla halay çekti.
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