Tunceli'de köylülerin 80 yıllık köprü özlemi sona erdi

- Köprü, köy yolunu 32 kilometre kısalttı

Sonel, köprüyü, vatandaşın köyüne gitmek için çektiği çileye son vermek için yaptıklarını ifade ederek, "Olmaz böyle bir şey dedik. Vatandaşımız köyüne 35 kilometre yerine 3 kilometreden ulaşsın diye Munzur Çayı üzerine köprü yaptırdık. Arkadaşlarımızla istişare ettik ve gereğini yaptık. Müteahhit arkadaşımız da sağ olsun kısa sürede köprü inşaatını bitirdi." dedi.

Köprünün, vatandaşlara ve Tunceli'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Sonel, "Devletimiz var olsun. Hakikaten devletimizin şefkatini, sıcaklığını, güler yüzünü başta yetim, öksüz ve engelli vatandaşlarımıza, yaşlılarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, toplumumuzun her kesimine göstermeye çalışıyoruz. Kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle başarılı mücadelesi sonucu Tunceli artık huzur şehri oldu." diye konuştu.

Babaocağı köyü muhtarı Ali Veli Yoslun da köprünün hizmete açılmasıyla Babaocağı köyü sakinlerinin tarihi bir gün yaşadığını belirtti.

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