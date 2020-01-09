Tunceli'de küçük yaşta çocuklara cinsel istismar iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de küçük yaştaki bazı erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı, gözaltı sayısı 3'e çıktı.

Kentin Pertek ilçesinde küçük yaştaki bazı erkek çocuklara cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 3 kişi hakkında Pertek Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 3 kişiden 2'si dün çıkarıldıkları Pertek Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri Pertek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Gözaltındaki diğer kişi de bugün aynı savcılığa getirildi. Savcılıkta ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişi de tutuklanıp cezaevine konuldu.

İlçe sakinlerinin tepki gösterdiği olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

