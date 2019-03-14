Tunceli'de kulaklı orman baykuşu fotoğraflandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, popülasyonu azalma eğiliminde olan kulaklı orman baykuşu fotoğraflandı.

Kış aylarının sert geçtiği Ovacık'ta, olumsuz hava koşulları doğadaki bazı canlıların yaşamını da güçleştiriyor.

İlçede yiyecek bulmakta güçlük çeken ve doğal ortamında genellikle geceleri küçük kuş türleri ile tarla farelerini avlayarak beslenen kulaklı orman baykuşu, gündüz merkez Pulur Mahallesi'ndeki yerleşim alanları yakınında görüldü.

Yüksek noktalardan doğayı gözlemleyip bir süre av arayan baykuş, daha sonra uçarak gözden kayboldu.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği Kırmızı Listesi'ne göre asgari endişe kriterlerinde olan ve dünyada popülasyonu azalama eğiliminde bulunduğu belirtilen kulaklı orman baykuşu, AA muhabiri tarafından fotoğraflandı.

Kuş uzmanı Sedat İnak, yaptığı açıklamada, kentte 2014-2015'te Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi"nde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileriyle sahada kuş gözlemi yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarda 204 kuş türünü kayıt altına aldıklarını belirten İnak, "Kulaklı orman baykuşu geceleri aktif olan bir kuş türüdür. Gündüz nadiren görülebiliyor. Kulaklı orman baykuşu, gözlemlerimiz esnasında göremediğimiz türdü. Bu baykuşun gündüz görüntülenmesi, ilin kuş çeşitliği açısından zengin olduğunun göstergesidir." diye konuştu.

