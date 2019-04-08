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Tunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 16:38 | Son Güncelleme

TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na seçilen Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye kayyum atanmasının ardından güvenlik amacıyla yapılan duvarı iş makinesi ile yıktırdı.  TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2016 yılında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyeye kayyum atanan dönemin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak tarafından güvenlik amacıyla belediyenin önüne kurulan duvarı yıktırdı.  Belediye binasının etrafına kurulan güvenlik duvarını halk ile arasında bir duvarın olmaması gerektiği için yıktığını anlatan Başkan Maçaoğlu, "Bir şeyleri yıkalım, kıralım diye değil.

Tunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdı

Ferit DEMİR/TUNCELI,(DHA)- TUNCELİ Belediye Başkanlığı'na seçilen Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, belediyeye kayyum atanmasının ardından güvenlik amacıyla yapılan duvarı iş makinesi ile yıktırdı.
TKP'den Tunceli Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, 2016 yılında Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyeye kayyum atanan dönemin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Kaymak tarafından güvenlik amacıyla belediyenin önüne kurulan duvarı yıktırdı.
Belediye binasının etrafına kurulan güvenlik duvarını halk ile arasında bir duvarın olmaması gerektiği için yıktığını anlatan Başkan Maçaoğlu, "Bir şeyleri yıkalım, kıralım diye değil. Amacımız belediye ve halk arasında örülen duvarı kaldırmaktır. Seçimden önce söylediğimiz bir şey vardı. Bunu halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak ve daha şeffaf bir görünüm kazandırmak adına yaptık. Ayrıca buraların uzun süredir çevre düzenlemesine de ihtiyacı vardı. Bundan kaynaklı bir çalışma. Belediyenin içi dışarıdan görülmüyordu. Biraz daha şeffaf ve görünür kılmak için yaptık. Yoksa bir şeyleri yıkalım, kıralım, değiştirelim meselesi değil. Halkla belediye arasındaki engelleri kaldırmak için yaptık" dedi.
Maçoğlu'nun yaptığı açıklamadan sonra iş makineleriyle yıkılan duvarın molozları kamyonlarla taşındı.

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Tunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdıTunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdıTunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdıTunceli'de Maçoğlu, belediye önündeki güvenlik duvarını yıktırdı

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