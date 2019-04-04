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Tunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2019 14:14 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, belediye başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda, güvenlik ve kurumdaki personel yetersizliği gerekçesiyle mazbatasının verilmediğini belirterek basın açıklaması yaptı.

Tunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, belediye başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda, güvenlik ve kurumdaki personel yetersizliği gerekçesiyle mazbatasının verilmediğini belirterek basın açıklaması yaptı. Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun mazbatasının hazırlanarak yarın kendisine verileceği bildirildi.
30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp, Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde Tunceli'den aday oldu. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,77 oy oranıyla kazanan Maçoğlu, belediye başkanı seçildi. Dün Ovacık Belediyesi'ni halefine devreden Maçoğlu, bugün bir grup partiliyle birlikte mazbatasını almak için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Ancak Maçoğlu mazbatasını alamadı.
Maçoğlu, güvenlik gerekçesi ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndaki personel yetersizliği nedeniyle mazbatanın bugün değil, yarın kendisine verileceğinin söylendiğini belirterek, "Dün yapmış olduğumuz görüşmede İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın bize vermiş olduğu tarih ve saate uyarak bugün saat 09.30- 10.00 arası mazbatayı alabileceğimiz söylendi. Bugün belirtilen saatte İlçe Seçim Kurulu'na gittiğimizde önce çalışanların yanına gittim, konuştum. Oradakiler 'Seçim Kurulu Başkanımız bize talimat verirse, mazbatayı size verebiliriz' dediler. Daha sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşme yaptık. Seçim Kurulu Başkanı'nın bize yaptığı açıklama aynen şöyle; birincisi bir güvenlik nedeninden kaynaklı, ikincisi de personel eksikliğinden kaynaklı mazbatanın bugün veremeyeceğini, yarın sabah 09.30'da ancak verebileceğini söyledi. Bu ikinci bir erteleme oldu. Dün ve bugünkü erteleme" dedi.
'GÖREVİ İHMAL'
Devletin seçim sürecine yönelik hazırlık yaptığını ve kentte herhangi bir güvenlik sorunu olmadığını kaydeden Maçoğlu, Seçim Kurulu'ndaki personel yetersizliği gerekçesinin görevi ihmal etme suçu olduğunu söyledi. Suç duyurusunda bulunacağını ifade eden Maçoğlu, şöyle konuştu:
"YSK Başkanı'nın yaptığı açıklamada Salı günü saat 15.00'e kadar herhangi bir itiraz yoksa mazbataların verilmesi yönünde açıklaması var. Hepimiz takip ediyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde itirazların olmadığı illerde seçilen başkanlar mazbatalarını alıp göreve başladı. Sizler de biliyorsunuz ki seçimlerden sonra 5 günlük süre dolunca Belediye Meclisi'nin toplanması zorunlu. Yasalar bunu gösteriyor. Yarın seçimin 5'inci günü ve bizim Belediye Meclis toplantısı yapmamız gerekiyor. Zaten devlet seçim sürecinden bugüne kadar kendisini hazırlayıp, her türlü güvenlik tedbirini aldı. Bugün baktığımızda güvenlik sorununun olmadığını görüyoruz. Bugün bu, görevi ihmaldir, görevi ihmal etme suçudur. Merkez ilçenin görevi ihmal ile ilgili yasal ve hukuksal bir durum söz konusu ise yasalar çerçevesinde suç duyurusunda bulunacağımız da burada belirtmek isterim."
SEÇİM KURULUNDAN AÇIKLAMA
Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, yaptığı açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatasının yarın verileceğini belirterek, şöyle dedi:
"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun mazbatası hazırlanarak 05.04. 2019 tarihinde ilgiliye teslim edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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Tunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacakTunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacakTunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacakTunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

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