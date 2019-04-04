Tunceli'de, Maçoğlu mazbatasını yarın alacak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, belediye başkanlığını kazanan Türkiye Komünist Partili (TKP) Fatih Mehmet Maçoğlu, gittiği İlçe Seçim Kurulu'nda, güvenlik ve kurumdaki personel yetersizliği gerekçesiyle mazbatasının verilmediğini belirterek basın açıklaması yaptı. Tunceli Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun mazbatasının hazırlanarak yarın kendisine verileceği bildirildi.

30 Mart 2014'te yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'nı kazanıp, Türkiye'nin ilk ve tek TKP'li Belediye Başkanı olan Fatih Mehmet Maçoğlu, bu seçimde Tunceli'den aday oldu. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 32,77 oy oranıyla kazanan Maçoğlu, belediye başkanı seçildi. Dün Ovacık Belediyesi'ni halefine devreden Maçoğlu, bugün bir grup partiliyle birlikte mazbatasını almak için Merkez İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Ancak Maçoğlu mazbatasını alamadı.

Maçoğlu, güvenlik gerekçesi ve Merkez İlçe Seçim Kurulu'ndaki personel yetersizliği nedeniyle mazbatanın bugün değil, yarın kendisine verileceğinin söylendiğini belirterek, "Dün yapmış olduğumuz görüşmede İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nın bize vermiş olduğu tarih ve saate uyarak bugün saat 09.30- 10.00 arası mazbatayı alabileceğimiz söylendi. Bugün belirtilen saatte İlçe Seçim Kurulu'na gittiğimizde önce çalışanların yanına gittim, konuştum. Oradakiler 'Seçim Kurulu Başkanımız bize talimat verirse, mazbatayı size verebiliriz' dediler. Daha sonra Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı ile görüşme yaptık. Seçim Kurulu Başkanı'nın bize yaptığı açıklama aynen şöyle; birincisi bir güvenlik nedeninden kaynaklı, ikincisi de personel eksikliğinden kaynaklı mazbatanın bugün veremeyeceğini, yarın sabah 09.30'da ancak verebileceğini söyledi. Bu ikinci bir erteleme oldu. Dün ve bugünkü erteleme" dedi.