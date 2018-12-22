Tunceli'de mağarada sıkıştırılan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalındaki bir mağarada sıkıştırılıp Mehmetçik'in 9 günlük çağrısına rağmen teslim olmayan teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, operasyon bölgesine gitti.

Munzur Vadisi'nde dağlık ve sarp alanda bulunan mağaradaki teröristlerin hava harekatıyla etkisiz hale getirilmesinin ardından Sonel ile Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, askeri helikopterle bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Mehmetçik'i kutlayan Sonel, arazi ve devam eden operasyon hakkında bilgi aldı.

Munzur Vadisi'nde 13 Aralık Perşembe günü karla kaplı arazideki ayak izlerinden yola çıkılarak tespit edilen mağarada teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, Mehmetçik'in tüm çabalarına rağmen teslim olmayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün hava harekatı düzenlenmiş ve mağara imha edilmişti.

