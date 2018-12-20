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Tunceli'de mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 13:40 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada saklandıkları belirlenen terörist grubunun teslim olması için güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon yapıyor.

Tunceli'de mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki bir mağarada saklandıkları belirlenen terörist grubunun teslim olması için güvenlik güçleri, olumsuz hava koşullarına rağmen operasyon yapıyor. Girişi patlatılarak ses sistemi kurulan mağaradaki teröristlere sürekli 'teslim ol' çağrısı yapılıyor.
Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki Munzur Vadisi Milli Parkı içerisinde yer alan sarp ve kayalık alanda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, Cumartesi günü bir mağarada terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çıkan çatışmada 2 terörist öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çevresi takviye gönderilen birliklerle karadan ve havadan kuşatılan mağaradaki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon, olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor. Teröristlerin mağaradan güvenlik güçlerine sürekli el bombası atıp, ateş açtığı belirtildi. Güvenlik güçleri, mağaranın girişini patlatarak genişletti. Güvenlik güçleri, katlı ve 800- 900 metre derinlikte olduğu belirtilen mağaradaki teröristlere kurulan ses sistemi aracığıyla 'teslim ol' çağrısı yapıyor.

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Tunceli'de mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısıTunceli'de mağaradaki teröristlere 'teslim ol' çağrısı

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