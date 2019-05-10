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Tunceli'de, Mavi ve Turuncu kategoride yer alan iki terörist etkisiz hale getirildi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

 

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli-Merkez kırsalında dün yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödülle Mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya, bir diğeri ise 600 bin TL ödülle Turuncu kategoride yer alan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca dün yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten biri terörden arananlar listesinde 1 milyon 500 bin ödülle Mavi Kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya, bir diğeri ise 600 bin TL ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edilmiştir" denildi.

ANKARA (DHA)

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