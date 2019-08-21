HABER

Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapanların bölgede bıraktığı çöpler, minikler tarafından toplandı.

Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği 

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda piknik yapanların bölgede bıraktığı çöpler, minikler tarafından toplandı.
Munzur Vadisi Milli Parkı'na gelen ziyaretçilerin çevrede bıraktığı çöpler, Tunceli'de özel bir kreşin öğrencileri tarafından toplandı. Yaşları 3 ila 5 yaş arasında değişen 18 çocuk, eğitmenleriyle beraber 2 saat süreyle çöp toplayarak, çevre kirliliğine dikkat çekti. Miniklere sosyal sorumluluk projeleri sayesinde çevre bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirten kreş yetkilisi Sevcan Arslan, "Kreş olarak, 3 ila 5 yaş arası minik öğrencilerimizi sosyal sorumluluk projesi kapsamında doğaya çıkardık ve onlara çevre bilincini vermeye çalışıyoruz. Çocuklarımızı bu yaşta çevre bilincini aşılamak için buraya getirdik ve gelecek kuşaklara daha sağlıklı bir çevre bırakmak için bu tür sosyal sorumluluk projelerini yıl içinde belli zamanlarda tekrarlayacağız. Munzur Vadisi Milli Parkı, piknikçiler tarafından çok kirletilmiş. Biz çocuklarımızla birlikte bu bölgedeki çöpleri temizledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Tek amacımız gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak ve bu bilinci çocuklarımıza verebilmek" diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği Tunceli'de miniklerden çöp toplama etkinliği

Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı Bu iPhone'un fiyatı dudak uçuklattı! Onun için özel tasarlandı
Feneryolu Marmaray İstasyonu alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldıFeneryolu Marmaray İstasyonu alt geçidini su bastı, araçlar mahsur kaldı
Türk Yıldızları Afyonkarahisar’da gösteri yapacakTürk Yıldızları Afyonkarahisar’da gösteri yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

29 ilde dev operasyon! 418 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kandilli'den deprem açıklaması

Kandilli'den deprem açıklaması

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

Deniz Gezmiş'in yakın arkadaşlarından Zihni Çetiner öldü

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

"Pusucu" teröriste, jandarmadan pusu! Böyle yakalandı

Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren Cemil Karanfil'in cezası belli oldu

Cemil Karanfil'in cezası belli oldu!

Aranan terör ve yaralama şüphelisi HDP binasında yakalandı

HDP binasında yakalandı!

Şanlıurfa'da canlı bombanın yakalanma anı görüntüsü ortaya çıktı!

Canlı bombanın yakalanma anı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.