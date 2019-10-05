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Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

BAKANLIKTAN AÇIKLAM Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 4 milyon TL, diğerinin de 300 bin TL ödülle arananlar listesinde yer aldığı belirtildi.

Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (3)

BAKANLIKTAN AÇIKLAM
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 4 milyon TL, diğerinin de 300 bin TL ödülle arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste'de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çiçek Kurtalan' kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Dilgeş' kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edilmiştir."
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Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (3)

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