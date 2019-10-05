HABER

Tunceli'de MİT ve jandarmadan ortak operasyon (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

  BAKANLIKTAN AÇIKLAMA  Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 4 milyon TL, diğerinin de 300 bin TL ödülle arananlar listesinde yer aldığı belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birisinin 4 milyon TL, diğerinin de 300 bin TL ödülle arananlar listesinde yer aldığı belirtildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 4 milyon TL ödülle Kırmızı Liste'de yer alan sözde Dersim saha sorumlusu 'Çiçek Kurtalan' kod adlı Ayten Ene olduğu, diğer teröristin ise 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Dilgeş' kod adlı Mehdi Kaplan olduğu tespit edildi."

ANKARA (DHA)

PARTNEROzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozduOzan Doğulu-Kübra Hera Aslan çifti kural bozdu
Kocaeli'de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, çatılar uçtuKocaeli'de ağaçlar otomobillerin üzerine devrildi, çatılar uçtu
Burhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptıBurhaniyeliler Tanzanyalı yetimler için tel örme makinesi yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Yılmaz Erdoğan: Bu skeçe sebep olanlar Allah’ından ve hukukundan bulsun

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

Erdoğan'dan operasyon mesajı: Artık söz bitti, talimat verdik

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

İddialı dizi ekrana veda ediyor! İşte final tarihi

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Ayten Ene etkisiz hale getirildi

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde yeni gelişme! Gözaltı kararı çıkarıldı

Sünnet düğünündeki twerk dans rezaletinde gözaltı kararı!

Peş peşe gelen iddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

İddialar sonrası ASKİ'den su açıklaması

Fatih Portakal neden yayına çıkmadı? Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

İkinci kattan otomobil üzerine düşen kadın ağır yaralandı

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Öldürüldüler

Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.