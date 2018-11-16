HABER

Tunceli'de MKP'li 2 terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 16:41 | Son Güncelleme

İZMİR'de yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, Tunceli'ye getirilen terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- İZMİR'de yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanıp, Tunceli'ye getirilen terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi 2 terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tunceli Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla, Tunceli kırsalında silahlı faaliyet yürüttükten kentten ayrılan MKHP üyesi C.F. ve N.C.'nin, İzmir'den yasadışı yollarla ülkeden ayrılacakları belirlendi. Harekete geçen güvenlik güçleri, 2 teröristi İzmir'in Bornova ilçesinde 10 Kasım'da yakalayıp, gözaltına aldı. Tunceli'ye getirilen ve emniyette sorgulanan teröristler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan teröristler, 'yasadışı silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet yürütmek ve silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

PARTNERTV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!TV kanallarını beynimiz ile değiştirebileceğiz!
Yaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldiYaralı TIR sürücüsüne ilk müdahale çarptığı ambulanstaki ekipten geldi
Sınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktıSınırda bitkin halde bulunan Filistinli'ye Mehmetçik sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

Gören telefonuna sarılıyor! Sokakta sergileniyor

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

3 yaşındaki Alperen'in ölümünde dikkat çeken 'Facebook' sorusu

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Onlar denizin astronotları! Bunu yalnızca orada yapabiliyorlar

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Alperen Ocaklarını karıştıran rezalet!

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

Önce cinsel ilişkiye girdi sonra kabusu yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.