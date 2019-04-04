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Tunceli'de nisanda kar yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 11:58 | Son Güncelleme

Tunceli'de nisanda kar yağdı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de kışın en sert geçtiği ilçelerden Ovacık'ta nisan ayında kar yağdı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde gece başlayıp sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sebebiyle, ağaçlar, araçlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı.

Güne karla uyanan ilçe sakinleri, nisan ayında yağan karla şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar da kar yağışı nedeniyle araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışının aralıklarla devam ettiği ilçede, sokak hayvanları da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çekti.

İlçe sakinlerinden Senem Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık'ta bahar gelmesine rağmen kara kışın devam ettiğini söyledi.

Bu yıl Ovacık'ta kış şartlarının ağır geçtiğini ifade eden Yerlikaya, "Kışın ilçemizde 4 metreye yakın kar yağdı. İlkbahar mevsiminin ikinci ayı olan nisanda olmamıza rağmen karla mücadelemiz devam ediyor. Bu kışı zor koşullarda atlattık. Artık bahar şartlarının gelmesini bekliyoruz ama bahar gelecek gibi gözükmüyor." dedi.

Gökhan Taş da Ovacık'ta son 5 yılın en zor kışının yaşandığını belirterek, "Bu yıl çok kar yağdı. Nisan ayında olmamıza rağmen halen kar yağışı etkili oluyor, halen her yerde 1 metrenin üzerinde kar var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ovacık Tunceli

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