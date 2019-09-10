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Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:39 | Son Güncelleme

Tunceli'de Nupel'da ve Ayaz'ın isimleri caddeye verilecek

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 15 Temmuz'da Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasında terör örgütü mensuplarının önceden araziye tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Nupelda (4) ile Ayaz Güloğlu (8) kardeşlerin isimleri kent merkezindeki bir caddeye verilecek.

Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, AA muhabirine açıklama yaparken, sözlerine Ayaz ve Nupelda'nın ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek başladı.

Tunceli Belediyesinin eylül ayı meclis gündemine Ayaz ve Nupelda Güloğlu kardeşlerin isminin bir caddeye verilmesini eklediklerini belirten Maçoğlu, şunları dile getirdi:

"Bizler yaşanan bu acı sürecin ardından özellikle öğrencilerimizin yoğun olarak kullandığı merkez Moğultay Mahallesi'ndeki Okullar Caddesi'nin isminin Ayaz ve Nupelda Güloğlu caddesi olarak değiştirilmesi için Meclis'imize teklifte bulunduk. Bu teklifimiz yapılan değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile alındı."

Kararın Valilik tarafından onaylanmasının ardından tabelaların değişeceğini ifade eden Maçoğlu, şunları kaydetti:

"Ayaz ve Nupelda kardeşlerin maruz kaldığı olay sadece Tuncelililerin değil ülkedeki tüm vatandaşların vicdanını yaraladı. Umarım bir daha bu tür olaylar yaşanmaz. Biz de bu acı olayın ardından çocuklarımızın isimlerinin yaşatılması için adlarının bir caddeye verilmesi için aldığımız kararı Valilik onayına sunduk ve kararı bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Mehmet Maçoğlu Nupelda ve Ayaz Güloğlu kardeşler Tunceli Tunceli belediyesi

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