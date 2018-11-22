HABER

Tunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 21:56 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci  servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı.

Tunceli'de öğrenci servisi 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde, kontrolden çıkan öğrenci servisinin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Yasin Top hayatını kaybetti, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz yarandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Doğalan köyü yakınlarında meydana geldi. Yasin Top yönetimindeki 62 AN 071 plakalı öğrenci servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, servistekileri kurtarmak için seferber oldu. Servis sürücüsü Yasin Top, olay yerinde hayatını kaybederken, 7 yaşındaki öğrenci Emre Yılmaz ise çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden yaralı olarak çıkarılarak Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, buradaki tedavisinin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Evinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyorEvinizden eksik etmeyin! Vücuttaki tüm iltihabı söküyor
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söylediİlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi
Öğretmenlerin konseri büyük ilgi gördüÖğretmenlerin konseri büyük ilgi gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

AKPM'den Erdoğan'a yanıt: Demirtaş kararı hızla uygulanmalı

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Sınırı geçtiğini sanan kaçak göçmen kendini kışlada buldu

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Tarihi Roma Tiyatrosu'ndan 2 bin 500 yıllık seramikler çıktı

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Konya'da sabah kahvaltısında şok! Simitten poşet çıktı...

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

Antalya'da dolandırıcılardan şeytani plan! 'Hesabınızdan para çekiliyor'

300 yıllık gelinliğin hikayesi

300 yıllık gelinliğin hikayesi

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.