Tunceli'de Öğretmenler Günü'ne buruk kutlama

Ferit DEMİR/TUNCELİ (DHA)- TÜRKİYE'de görev başındayken birçok öğretmenin şehit edildiği Tunceli'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, buruk kutlandı.

24 Kasım Öğremenler Günü nedeniyle Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in yanı sıra kamu kurum yönecileri ile çok sayıda öğretmenin katımılıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Buruk bir ortamda yapılan programda bir konuşma yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 1994 yılında Mazgirt’e bağlı Darıkent köyünde şehit edilen 6 öğretmen ile Tunceli-Erzincan karayolunda teröristelerce şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Batman’da şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin isimlerini tek tek okuyarak konuşmasına başladı. Vali Sonel, şunları söyledi:

"Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar 1994 yılında Mazgirt’e bağlı köyünde alçak teröristlerce şehit edilen öğretmenlerimiz. Son olarak Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz Batman’ın Kozluk ilçesinde ve Necmettin Yılmaz öğretmenimiz ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken memleketi Gümüşhane’ye gitmek için kullandığı Tunceli- Pülümür-Erzincan yolunda şehit edildi. Bunun gibi daha nice şehit öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçlerimizce tek tek etkisiz hale getirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Tunceli artık huzur şehri. Vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar dışarıda vakit geçiriyor. Huzur şehri olunca, başta eğitim olmak üzere her alanda kalite yükseliyor. Eğitimde başarıyı getiren bütün unsurlar Tunceli’de var. Eğitimde başarı çıtasını yükselten öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum"

Vali Sonel, konuşmasında Tunceli'nin eğitimine destek sağlamak amacıyla okul yaptıran iş insanları Ali Büyükdağ ile Kazım Güntaş'a teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından, öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, skeç gösterileri sunuldu. Etkinlik kapsamında stajyerliği tamamlayan öğretmenler yemin ederek öğretmenlik mesleğine başladı.

