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Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 02:41 | Son Güncelleme

Kentte bugün ve yarın yapılması planlanan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ertelendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında operasyona katılan 2 askerin şehit olması nedeniyle kentte bugün başlaması planlanan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nın ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terörist unsurlara yönelik operasyonda, olumsuz hava koşullarından etkilenen 2 kahraman jandarma personelinin şehit olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu nedenle, kentte ilk kez 27-28 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası final yarışlarının ertelendiği duyuruldu.

Şehitlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası

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