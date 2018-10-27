Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 askerin cenazeleri Elazığ'a getirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi tanısıyla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı.
Fırat Üniversitesi heliport alanından 112 Acil Servis ekiplerince alınan şehit cenazeleri otopsi işlemi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olmuştu.
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