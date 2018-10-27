HABER

Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 03:48 | Son Güncelleme

Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 askerin naaşları Elazığ'a getirildi

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 askerin cenazeleri Elazığ'a getirildi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi tanısıyla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan 2 askerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri helikopterle Elazığ'a taşındı.

Fırat Üniversitesi heliport alanından 112 Acil Servis ekiplerince alınan şehit cenazeleri otopsi işlemi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu kurtarılamayarak şehit olmuştu.

PARTNERSimit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...Simit yiyerek zayıflayabilirsiniz! Nasıl mı...
İlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldıİlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldı
İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririmİnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ hastane Hipotermi Jandarma şehit Tunceli

En Çok Okunan Haberler

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Antalya ve İzmir'de deprem

Antalya ve İzmir'de deprem

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Türkiye'yi yasa boğan açıklama: 2 askerimiz donarak şehit oldu

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Kocasının kayıp ilanı verdiği kadın, sevgilisiyle bu halde yakalandı

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Mustafa Sandal'dan olay fotoğraf! Emina Jahovic'e nispet mi?

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Piyanist ile lise öğrencisinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldı

İlber Ortaylı'dan 'Paşa Samsun'a çıktı ve hiç iyi bir çıkış noktası değil' haberine açıklama: Çarpıtıldı

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

İnce: Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sürmeyeceğini senet veririm

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

ABD'de şüpheli paketleri gönderen kişi Trump yanlısı çıktı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

Ulaşıma kar engeli! Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İstanbul'da dev operasyon: 181 kişi yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.