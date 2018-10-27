Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

Havanın kısmen düzelmesiyle operasyon bölgesindeki timin kent merkezine getirildiğini ve soğuktan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kahraman askerin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydeden Sonel, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hem yurt içinde hem yurt dışında, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ve Tunceli'de teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahramanlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı."

Sonel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından edilen duanın ardından, şehitlerin cenazeleri Mersin'e uğurlandı.

Törene Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehitlerin yakınları, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu, kurtarılamayarak şehit olmuştu.

