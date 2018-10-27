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Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:37 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı - Tunceli Valisi Sonel: - "Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 asker için Elazığ'da tören düzenlendi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında, olumsuz hava koşullarından etkilenerek hipotermi tanısıyla kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ve Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in cenazeleri törenin yapıldığı Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya şehitler için dua etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, dün akşam saatlerinde, kahraman askerlerin teröristlerle mücadele operasyonu esnasında olumsuz hava koşullarından etkilendiklerini belirtti.

Havanın kısmen düzelmesiyle operasyon bölgesindeki timin kent merkezine getirildiğini ve soğuktan etkilenerek hastaneye kaldırılan 2 kahraman askerin yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadığını kaydeden Sonel, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Vali Sonel, şöyle konuştu:

"Hem yurt içinde hem yurt dışında, Türkiye'nin çeşitli yörelerinde ve Tunceli'de teröristle mücadelede destanlar yazıldı. Hakikaten kahramanlarımız, kahraman güvenlik güçlerimiz, jandarmamız, polisimiz, askerlerimiz bu hain teröristlerin tek tek üstesinden geliyor. Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Bu bayrak üzerindeki rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımız kolay kazanılmadı. Bu topraklar kolay vatan yapılmadı."

Sonel, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından edilen duanın ardından, şehitlerin cenazeleri Mersin'e uğurlandı.

Törene Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, şehitlerin yakınları, askeri ve mülki erkan ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Nazımiye ilçesi kırsalında, bir süre önce teröristlere yönelik başlatılan operasyonda, dün akşam saatlerinde olumsuz hava koşullarından etkilenen birlikler hava şartlarının kısmen düzelmesi sonrası helikopterle bölgeden tahliye edilmişti. Bu askerlerden hipotermi tanısıyla Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilen 2 jandarma özel harekat mensubu, kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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Elazığ şehit tören Tunceli

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