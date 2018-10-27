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Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri baş sağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenerek şehit olan 2 asker için baş sağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin Twitter hesabında yer alan mesajda, "Tunceli’nin Nazımiye kırsalında terör unsurlarına karşı yürütülen operasyonda askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve milletimize baş sağlığı diliyor, terörü lanetliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan mesajda ise şu görüşlere yer verildi:

"Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında, iki askerimizin soğuk hava ve tipiden etkilendiğini, tedavi için hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamayarak şehit olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize baş sağlığı dileriz."

Fenerbahçe Kulübünün açıklamasında da "Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sırasında, 2 askerimizin şehit olduklarını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı dileriz." denildi.

Galatasaray'ın mesajında ise şu ifadeler kullanıldı:

"Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye kırsalında terörist unsurlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen iki askerimizin hipotermi tanısı ile Tunceli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; şehit yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve ulusumuza baş sağlığı dileriz."

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Beşiktaş Fenerbahçe futbol Galatasaray süperlig TFF

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