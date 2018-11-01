HABER

Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2018 14:03 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter: - "Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı. Böyle bir ahlaksızlığa kimse cüret etmemeli. Donarak şehit olan kardeşlerimiz, hepimizin yüreklerini kavurdu"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin, "Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı. Böyle bir ahlaksızlığa kimse cüret etmemeli. Donarak şehit olan kardeşlerimiz, hepimizin yüreklerini kavurdu." dedi.

Yönter, partisinden bir grup milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıla yakın bir süredir uzman çavuşların ve uzman jandarmaların sorunlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştıklarını anımsattı.

Bu kanayan yaranın tedavi edilmesini arzu ettiklerini ve uzman çavuşların sesinin duyulmasını istediklerini vurgulayan Yönter, "Enselerinden vuruldular şehit oldular. Çatışmaya girdiler şehit oldular. Pusuya düşürüldüler şehit oldular. Kurşuna hedef oldular şehit oldular. Bombayla saldırı düzenlendi, şehit oldular. En sonunda donarak şehit oldular. Bunlar kahraman uzman çavuşlar, kahraman uzman jandarmalar." diye konuştu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya değinen Yönter, "26 Ekim Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında yaşanan hazin ve ibretlik olayı hepiniz biliyorsunuz. İki kahramanımızı kaybettik. İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken orduevine giremediler. Israrla orduevinin kapıları halen kilitli. Kahraman uzman çavuşlarımızdan, uzman jandarmalarımızdan pek çok şikayet ve sorun alıyoruz. Artık bu kapıyı ne zaman açacağız doğrusu isterseniz merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yönter, Asım Türkel ile Ferruh Dikmen'in jandarma uzman çavuş olduğunu ve 22 Ekim'de 12 kişilik tim halinde göreve çıktığını hatırlatarak, görevin muhtevasında yaşanan aksaklık veya sorunla ilgili herhangi bir şey söylemek istemediğini, vatan mücadelesi ile vatan müdafaasında olduklarını ve sonucunun şehadette olabileceğini söyledi.

Adli ve idari tahkikat sürecinin devam ettiğine işaret eden Yönter, sabırla bunun tamamlanmasını beklemek zorunda olduklarını, vatan hainleri, vatan ve millet düşmanları dışında hiç kimsenin vatanın dağında, olumsuz hava şartlarına askerlerimizin muhattap kalarak şehit olmasını istemeyeceğini vurguladı.

- "Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı"

Yaşananlarda, bir problem, eksiklik, zaaf, ihmal varsa adli ve idari soruşturma neticesinde mutlaka ortaya çıkacağını dile getiren Yönter, şöyle devam etti:

"Konunun Meclis zemininde bir araştırma önergesi vesilesiyle gündeme gelmesine de gerek yok. Buna ne lüzum var. Zaten mahkeme, adliye görevinin başında. İdari tahkikat başlamış, devam ediyor. Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı. Böyle bir ahlaksızlığa kimse cüret etmemeli. Donarak şehit olan kardeşlerimiz, hepimizin yüreklerini kavurdu. Onlar orda dondu, buza büründü, yorgan diye karı üzerlerine çektiler ama biz burada cayır cayır yandık. Samimi ve dürüstüz ama şehitlerimizin aziz hatırasını siyasete malzeme yapmakta en hafif tabiriyle ahlaksızlıktır. İP'i, CHP'si, HDP'si bu işten derhal vazgeçmelidir."

- Uzman çavuşlara kadro çağrısı

Uzman çavuşlara kadro verilmesine ilişkin tekliflerini Meclise sunduklarını anımsatan Yönter, teklifin komisyona havaleyi beklediğini anımsattı.

Yönter, "Uzman çavuşların kadro sorununu çözmemiz lazım. Bu kardeşlerimizi kadroya almamız lazım. Yüzbinlerce taşeron firma çalışanını bu devlet kadroya almadı mı? Kadroya almak bizden bir şey kaybettirdi mi? Asla. Destekledik mi? Sonuna kadar destekledik. Peki yaklaşık 113 bin 500 kişi olan uzman çavuşlarımızı niye kadroya almıyoruz? Bu konudaki çekimserliği, tereddütü anlamak mümkün değildir." diye konuştu.

Uzman çavuşların kadroya alınmasının bir beka meselesi olduğunu dile getiren Yönter, uzman çavuşların kadroya alınması halinde bütçeye bir liralık bile ilave külfet gelmeyeceğini söyledi. Uzman jandarmaların 3600 ek gösterge talebi ile okullarda gecen bir yıllık sürenin fiili hizmetten sayılmasına ilişkin taleplerinin de gecikmeden karşılanması gerektiğini vurgulayan Yönter, her iki konuya ilişkin AK Parti yöneticilerinden gerekli adımların atılacağına ilişkin sözlerin verildiğini, kendilerini de sabırla beklediğini ifade etti.

Yönter, sivil memurluğa geçen uzman çavuşların sorunlarına ilişkin de bir kanun teklifi hazırladıklarını söyledi.

Öte yandan Yönter, basın toplantısı öncesinde koluna, uzman çavuş ve uzman jandarma rütbelerini taktı.

PARTNERHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyorHerkes onu konuşuyor! 5 yıldır saçını yıkamıyor
İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadımİYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım
AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklamaAK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İzzet Ulvi Yönter Kadro Uzman Çavuş uzman jandarma

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Mersin'de fuhuş operasyonu! Her şeyi itiraf ettiler

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Fatih Altaylı, Ankara'yı sarsan olayı yazdı! Uyuşturucu baronu Zindaşti'yi hapisten çıkaran AK Partili...

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Yılmaz Vural: Fenerbahçe'den teklif alırsam onur duyarım

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

Turgut Aslan'ı FETÖ üyeleri böyle infaza götürdü!

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

İYİ Partili Mehmet Aslan hakim karşısında: Bu tweet'leri ben atmadım

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Bakan Selçuk öğrencilere ıslıkla karşılık verdi

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Melih Gökçek aday olacak mı? AK Parti'den son dakika açıklaması

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Bahçeli noktayı koydu! 'Tek başımıza katılacağız'

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat için evini satıp borç almış

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat için evini satıp borç almış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.