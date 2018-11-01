Tunceli'de operasyona katılan 2 askerin şehit olması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya ilişkin, "Şehitler üzerinden istismar yapmaya kimse kalkışmamalı. Böyle bir ahlaksızlığa kimse cüret etmemeli. Donarak şehit olan kardeşlerimiz, hepimizin yüreklerini kavurdu." dedi.

Yönter, partisinden bir grup milletvekiliyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık iki yıla yakın bir süredir uzman çavuşların ve uzman jandarmaların sorunlarıyla ilgili düşüncelerini paylaştıklarını anımsattı.

Bu kanayan yaranın tedavi edilmesini arzu ettiklerini ve uzman çavuşların sesinin duyulmasını istediklerini vurgulayan Yönter, "Enselerinden vuruldular şehit oldular. Çatışmaya girdiler şehit oldular. Pusuya düşürüldüler şehit oldular. Kurşuna hedef oldular şehit oldular. Bombayla saldırı düzenlendi, şehit oldular. En sonunda donarak şehit oldular. Bunlar kahraman uzman çavuşlar, kahraman uzman jandarmalar." diye konuştu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde operasyona katılan 2 askerin olumsuz hava koşulları sebebiyle şehit olduğu olaya değinen Yönter, "26 Ekim Tunceli'nin Nazimiye ilçesi kırsalında yaşanan hazin ve ibretlik olayı hepiniz biliyorsunuz. İki kahramanımızı kaybettik. İki kahramanımızı, cennete uğurladık. Onlar cennete girdiler de hayattayken orduevine giremediler. Israrla orduevinin kapıları halen kilitli. Kahraman uzman çavuşlarımızdan, uzman jandarmalarımızdan pek çok şikayet ve sorun alıyoruz. Artık bu kapıyı ne zaman açacağız doğrusu isterseniz merak ediyorum." ifadelerini kullandı.