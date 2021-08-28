Tunceli’de Orman Yangını

Tunceli’nin Hozat ilçesindeki ormanlarda çıkan ve günlerdir aralıklarla süren yangın söndürülemiyor. Sivillerin bölgeye girmesine izin verilmezken çevreciler yangına havadan müdahale edilmesini istiyor.

Hozat ilçesinin Kurukaymak Bölgesinde 18 Ağustos’ta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak aynı bölgede tekrar başlayan yangın bu kez Ovacık ilçesine doğru yayıldı. Hozat-Ovacık arasındaki Buzlutepe mevkiine sıçrayan yangın, söndürüldükten bir gün sonra yine çıktı. VOA Türkçe’nin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre alevler rüzgarın da etkisiyle yeniden canlanarak Ovacık ilçesine doğru yayılmaya başladı. Bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edilirken, geniş bir alanda etkili olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın bölgesine gitmeye çalışan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’na güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Maçoğlu, Ovacık kaymakamı tarafından engellendiğini öne sürdü. Maçoğlu, yangına havadan müdahale edilmesi gerektiğini savunarak, bölgeye girişlerine izin verilmemesine tepki gösterdi. Maçoğlu, “Bizler biliyoruz ki bu tür yangınlar ancak ve ancak hava destekli söndürme ile söner. Yine de Orman Müdürlüğü’nün denetiminde bu tür yerlere müdahale edilebileceğini de biliyoruz. Bizlerin talebi şu; burada bir yangın var, bütün canlıların yaşama yok oluyor, bitkiler yok oluyor, orman yok oluyor. En az 5-6 kilometrelik alanda yangın var ve buna müdahale edilmesi gerekiyor. Yangın rüzgârın etkisiyle yayılıyor” dedi.

“Havadan müdahale şart”

Günlerdir yangın bölgesine ulaşmaya çalışan Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Avukat Barış Yıldırım VOA Türkçe’ye, “Yangına güvenlik gerekçesiyle müdahale edilmemesi hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Orman yanıyorsa Anayasa’nın 169. Maddesi son derece açık, ‘ormanlara zarar verecek hiçbir faaliyette ve eyleme izin verilemez’ diyor. Orman yanıyorsa, güvenlik sıkıntısı varsa o zaman havadan müdahale edilir. Orada orman muhafaza memurları var, onlara destek de gönderilebilir. Gönderilen görevlerin güvenliği sağlanıyorsa, gidecek görevlerinde güvenlikleri sağlanabilir” diye konuştu.

Valilik “Müdahale edildi”

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise yangına müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Dün öğlen saatlerinde bölgenin batısında tekrar bir örtü yangını başlamıştır. Yangını söndürme ve soğutma çalışmaları ekiplerimizce devam etmektedir. Bölge görevli olmayan vatandaşlarımız için risk arz etmektedir. Vatandaşlarımızın görevli arkadaşlarımıza kolaylık göstermeleri ve Ovacık Kaymakamlığımızın izni olmaksızın alana girmemeleri rica olunur.”

Ancak Avukat Yıldırım yapılan müdahalenin yetersiz olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ovacık’ta iş makinaları ile müdahale yapmaya çalıştılar. İş makinaları arazi yapısı nedeniyle bölgeye girememiş, uzaktan müdahale başladı. Bir arazöz, bir itfaiye, bir de dozer götürmüşler. Uzaktan yaptığımız gözlemlerde hala yandığını gördük. Geniş bir coğrafya, zor bir coğrafya havadan ve karadan ciddi bir şekilde müdahale edilmesi lazım.”

74 barodan ortak çağrı

Bu arada 74 baro adına yapılan ortak açıklamada, yangına karadan ve havadan müdahale edilmesi istendi. Açıklamada, ormanların anayasal güvencede olduğuna dikkat çekilerek, şu görüşlere yer verildi; "Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel mirasımız olan doğamızdan, yaşam parçamızdan acılar yükselirken; cümle canlıya, kurda, kuşa sahip çıkılmasıdır. Anayasa’nın 169. maddesiyle 'Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi'nin devletin güvencesine bırakıldığını ve Orman Kanunu ile Çevre Kanunu hükümlerine göre de ormanları korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi hukuksal bir zorunluluk olduğunu da unutmayın diyoruz. Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren birden fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir.”

