Tunceli’de Orman Yangını Gerginliği

Tunceli’de iki hafta önce çıkan orman yangınının söndürülmesinden kısa süre sonra bu kez başka bölgede yangın çıktı. Yangınlara havadan müdahale edilmemesine tepki gösteren HDP bölgeye bir heyet gönderdi. HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, İdare Amiri Mahmut Toğrul ile 9 milletvekilinin bulunduğu heyet, yangının sürdüğü Ovacık İlçesi’ne gitmek istedi.

Heyet operasyon nedeniyle kapalı Ovacık karayolunu kullanarak ilçeye girmek istedi ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi. Aktuluk Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, HDP heyetini geri dönmeleri konusunda uyardı. HDP heyetiyle polis arasında sık sık tartışma yaşanırken, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, aracını Elazığ karayoluna park ederek yolu trafiğe kapattı. Bir süre oturma eylemi yapan heyet, daha sonra Pertek üzerinden bölgeye gitmek istedi. Ancak burada da jandarma engeline takılan vekiller merkeze dönmek zorunda kaldı.

Bölgeye gitmelerine izin verilmeyen heyet, Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, engellenmelerine tepki gösterdi. Bilgen, “Bizim açımızdan yangın Cudi’de de, Dersim’de de, Artvin’de de, Akyaka’da olsa, sonuçta insani duyarlılıkla tavır konulması gereken ve üzerimize düşen sorumluluğu sergilememiz gereken bir durumdur. Ama belli ki buna tahammül yok. Sorun sadece yangın sorunu değil bu ülkedeki güvenlik anlayışı, insansızlaştırma anlayışı, hukukun keyfi biçimde askıya alınması anlayışıdır. Bugün bizim o bölgeye gidişimizi engelleyenler yarın Ankara’da sesimizi duyurmak için buluşacağımız platformlardan rahatsız olacaklar. Ertesi gün İstanbul’da... Bütün dünyaya burada ne olup bittiğini, milletvekillerine nasıl davranıldığını, siyasetçilerin seyahat özgürlüğünün nasıl keyfi olarak engellediğini bize bu yapılıyorsa halka ne yapılıyor olabileceğini herkese anlatacağız” dedi.