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Tunceli’de Orman Yangını Gerginliği

28.08.2018 20:32 | Son Güncelleme

Tunceli’nin bazı köylerinde günlerdir süren orman yangınları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Yangının söndürüldüğü yolundaki açıklama sonrasında HDP yangın bölgesine kalabalık bir milletvekili heyetini göndermek istedi ancak güvenlik güçleri izin vermedi

Tunceli’de Orman Yangını Gerginliği

Tunceli’de iki hafta önce çıkan orman yangınının söndürülmesinden kısa süre sonra bu kez başka bölgede yangın çıktı. Yangınlara havadan müdahale edilmemesine tepki gösteren HDP bölgeye bir heyet gönderdi. HDP Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, İdare Amiri Mahmut Toğrul ile 9 milletvekilinin bulunduğu heyet, yangının sürdüğü Ovacık İlçesi’ne gitmek istedi.

Heyet operasyon nedeniyle kapalı Ovacık karayolunu kullanarak ilçeye girmek istedi ancak güvenlik güçleri buna izin vermedi. Aktuluk Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri, HDP heyetini geri dönmeleri konusunda uyardı. HDP heyetiyle polis arasında sık sık tartışma yaşanırken, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, aracını Elazığ karayoluna park ederek yolu trafiğe kapattı. Bir süre oturma eylemi yapan heyet, daha sonra Pertek üzerinden bölgeye gitmek istedi. Ancak burada da jandarma engeline takılan vekiller merkeze dönmek zorunda kaldı.

Bölgeye gitmelerine izin verilmeyen heyet, Seyit Rıza Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen, engellenmelerine tepki gösterdi. Bilgen, “Bizim açımızdan yangın Cudi’de de, Dersim’de de, Artvin’de de, Akyaka’da olsa, sonuçta insani duyarlılıkla tavır konulması gereken ve üzerimize düşen sorumluluğu sergilememiz gereken bir durumdur. Ama belli ki buna tahammül yok. Sorun sadece yangın sorunu değil bu ülkedeki güvenlik anlayışı, insansızlaştırma anlayışı, hukukun keyfi biçimde askıya alınması anlayışıdır. Bugün bizim o bölgeye gidişimizi engelleyenler yarın Ankara’da sesimizi duyurmak için buluşacağımız platformlardan rahatsız olacaklar. Ertesi gün İstanbul’da... Bütün dünyaya burada ne olup bittiğini, milletvekillerine nasıl davranıldığını, siyasetçilerin seyahat özgürlüğünün nasıl keyfi olarak engellediğini bize bu yapılıyorsa halka ne yapılıyor olabileceğini herkese anlatacağız” dedi.

Bu arada Tunceli Valiliği ise, bir açıklama yaparak, bazı grupların yangın bahanesiyle terörle mücadeleyi sekteye uğratmak istediğini savundu. Açıklama şu görüşlere yer verildi: “Tunceli, tarihinin en huzurlu günlerini yaşamakta olup istihdam başta olmak üzere şehrimize yapılan yatırımlarla devletimiz ve vatandaşlarımız arasında sıcak bir diyalog ve iletişim ortamı sağlanmıştır. Bu durumdan rahatsız olan bazı art niyetli çevrelerce örtü altı yangınlar bahane edilerek esasen terörle mücadelemiz sekteye uğratılmak istenmekte gerçek olmayan paylaşım ve haberlerle vatandaşlarımızın çevre duyarlılığı istismar edilmektedir. Örtü altı yangınlarına yangın söndürme uçakları dahil olmak üzere her türlü imkanlarımız seferber edilmiştir. Şehrimizin sahip olduğu bu huzurlu ortamı şu an kontrol altına aldığımız örtü altı yangınlarını bahane ederek bozmak, vatandaşlarımızın duyarlılıklarını istismar etmek ve terörle mücadelemizi sekteye uğratmak isteyen hiçbir kişiye, gruba ve oluşuma müsaade edilmeyecek ve gerekli her türlü kanuni işlem yapılacaktır.”

Öte yandan Tunceli Barosu, yangınlara havadan müdahale edilmesi için Orman Müdürlüğü’ne başvurdu. Baro Başkanı Barış Yıldırım imzasıyla yapılan başvuruda, Anayasa’nın ilgili maddeleri hatırlatılarak, şöyle denildi: “Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne göre korunan flora ve fauna türlerinin bulduğu sahalar tahrip edilemez. Bu kapsamda halihazırda, Tunceli İli Merkez İlçesi Dikenli Köyü, Eğriyamaç Köyü, Karşılar Köyü ile Ovacık İlçesi Garipuşağı Köyü kırsal alanlarında devam etmekte olan orman yangınlarının söndürülmesi için ivedi olarak gerekli iş ve işlemlerin icrasını bu kapsamda yangına havadan müdahale edilmesini Tunceli Barosu olarak talep ederiz.”

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