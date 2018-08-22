Tunceli'de ormanlık alanda yangın

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Eğriyamaç köyü kırsalındaki ormanlık alanında 5 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.
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