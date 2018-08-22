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Tunceli'de ormanlık alanda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 23:20 | Son Güncelleme

Ormanlık alanın 5 ayrı noktasında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Eğriyamaç köyü kırsalındaki ormanlık alanında 5 farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arazinin sarp olması nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü kaydedildi.

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Eğriyamaç köyü örtü altı yangını Tunceli

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