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Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı.

Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Kaza, Ovacık ilçesi Koyungölü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Munzur Gözelerinde ilçe merkezine seyir halinde olan Cem A. (22) yönetimindeki 21 BN 185 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücüsü Cem A. olay yerinde hayatını kaybederken aynı araçta bulunan G.G., A.İ., S.H. ve H.H. ise yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Gencin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Tunceli’de otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

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