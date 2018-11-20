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Tunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı.

Tunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla attı. Kazada otomobilde bulunan 3 kadın yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolundaki Aktuluk Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kübra Nur Çolak yönetimindeki 32 HH 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Kübra Nur Çolak ile otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hurdaya dönen otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralıTunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralıTunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralıTunceli'de otomobil takla attı: 3 yaralı

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