HABER

Tunceli'de patika yolda patlama: 1 kadın ağır yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2018 22:34 | Son Güncelleme

VALİLİK: TERÖR MENSUPLARINCA TUZAKLANMIŞ MAYIN Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi.

VALİLİK: TERÖR MENSUPLARINCA TUZAKLANMIŞ MAYIN
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada Gönül Parlak'ın patikada yürürken meydana gelen patlamada yaralanmasına yolaçan patlamanın, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayından kaynaklandığını bildirdi. Valilik açıklaması şöyle:
"21 Ağustos 2018 Tarihinde Nazımiye Ramazan Köy Bölgesi’nde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış mayına bir kadın vatandaşımızın basması sonucu mayın infilak etmiş vatandaşımız ağır yaralanmıştır. Bölgeye derhal AFAD ve 112 ekiplerimiz gönderilmiş, vatandaşımız bölgeden Valiliğimizce tahsis edilen helikopter ile alınarak Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir."

PARTNERTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyorTam 40 metre boyunda! Ziyaretçiler akın ediyor
Trabzon'da çıkan orman yangını, 4 saatte söndürüldüTrabzon'da çıkan orman yangını, 4 saatte söndürüldü
Savaştan kaçan çocuk Afyon Kalesi’nden düşerek öldüSavaştan kaçan çocuk Afyon Kalesi’nden düşerek öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akılalmaz ihmal! Minik Kaan'ın bacakları, havuzda vakum borusuna sıkıştı

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Bu fotoğraf bugün çekildi! Her yer beyaza büründü

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Önlem alındı, bu görüntü ortaya çıktı!

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

150 kurbanlık sattı! Ama şimdi öyle bir derdi var ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.