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Tunceli'de PKK operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:30 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

MAZGİRT (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürütenlerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Mazgirt ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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