HABER

Tunceli’de PKK/KCK operasyonu: 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 20:29 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin HDP İl Genel Meclis Üyesi M.K. olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yardım ve finansman desteğinde bulunanlara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Tunceli merkez ve ilçelerden 8, Elazığ ve İzmir’den ise 1’er kişi olmak üzere 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik 3 ilde yapılan operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden aralarında bir iş adamı ile HDP’li İl Genel Meclis Üyesi M.K.’nin de olduğu bulunduğu 6 kişi tutuklandı. Şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü serbest kaldı.

PARTNER Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı Duyan şaşkına dönüyor! Son trend iç organ masajı
Hemşire kızını boğarak öldüren öğretmen baba tutuklandıHemşire kızını boğarak öldüren öğretmen baba tutuklandı
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralıKahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Aracını vatandaşların üzerine sürmüştü! Suç makinesi çıktı!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Atatürk Havalimanı'nı işgal davasında karar!

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Turizmcilerden iç pazarı hareketlendirecek 'tatil' talebi

Annesiyle paylaşımı olay oldu

Annesiyle paylaşımı olay oldu

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

TBMM'deki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi!

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

Erbil'de silahlı saldırı! Türk diplomat şehit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.