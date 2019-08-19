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Tunceli’de PKK/KCK operasyonu, HDP’li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 11:12 | Son Güncelleme

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP’nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı.

Tunceli’de PKK/KCK operasyonu, HDP’li başkan adayı ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı

Tunceli’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP’nin belediye başkan adayınında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri,Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında HDP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkan Adayı Nurşat Yeşil’in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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