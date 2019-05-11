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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit (2) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2019 22:09 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), şehit oldu.

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile eylem hazırlığında olan PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş’ın (30), şehit oldu.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pülümür ilçesi kırsalında eylem yapma hazırlığında olan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada Jandarma Başçavuş Ferdican Altunkaş, şehit oldu. Konuyla ilgili Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli-Pülümür kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan operasyon kapsamında teröristlerle çıkan sıcak temasta 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu operasyon esnasında çıkan çatışmada bir kahraman jandarmamız şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, sevdiklerine ve milletimize başsağlığı dileriz. Bölgede operasyon devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.

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