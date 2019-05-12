Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit (3) 

TERÖRİSTLERİN KAMP ALANLARI KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 1 askerin şehit olduğu, 1 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 kamp alanı kullanılmaz hale getirildi. Kamp alanlarında, bulunan araç telsizi, hafıza kartı, 5 hard disk, DVD player, 2 terörist kıyafeti, 10 kar elbisesi, soba, akım ölçer, radyo, led ışık, 5 battaniye, 110 çift ayakkabı, güneş paneli, 20 led lamba, 570 pil, 21 tıraş makinesi, ranza, örgütsel doküman, tıbbi malzeme ve yaşamsal malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

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